Fake statt Fakten. Einflussnahme durch Lügen auf den Wahlkampf in den USA und jetzt in Deutschland fordern die westlichen Demokratien heraus.

Kaum ein Thema erregt so viel öffentliches Interesse, stößt auf so viel Diskussionsbedarf wie das der Integration.

So wie an Weihnachten Geschenke an die Liebsten verteilt werden, so werden in der Politik nicht selten Steuer- oder Rentengeschenke an bestimmte ...